Kazada yaralandı, hastanede öldü

Kandıra Çubuklu mevkisi Davuldere rampasında 20 Mayıs 2017 günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan Samet Dursun (27) yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre D-605 karayolu Çubuklu mevkisi Davuldere rampasında meydana gelen trafik kazasında Samet Dursun idaresindeki 41 N 3298 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yolun kenarındaki su kanalına çarparak devrilmişti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Samet Dursun, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

1 yıldır tedavi görüyordu

Yaklaşık 1 yıldır tedavisi devam eden Dursun, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kandıra Döngelli Köyünde ikamet eden Rifat Dursun ile Fatma Dursun çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve Assan Hanil fabrikasında işçi olarak çalışan Samet Dursun’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bekar olan Dursun’un cenazesi Döngelli Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.