Elektrik kesintilerinin sebebi nedir?

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı meclis toplantısında CHP grubu mecliste, son günlerde yaşanan sağanak yağışların ardından özellikle İzmit ilçesinde artan elektrik kesintileriyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış konuyu mecliste gündeme getirerek, “ Kocaeli kent genelinde özellikle İzmit ilçesinde her yağıştan sonra saatlerce süren elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Bu elektrik kesilmesi sırasında çeşitli elektrikli cihazlar da hasar görebilmekte ve vatandaşların maddi zarara uğramasına da neden olmaktadır. Elektrik kesintilerinin sebebi elektik tedarikçisi şirketin gerekli yatırımları yapmaması mıdır?” ifadelerinde bulundu.

ŞEBEK YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Konuşmalarına devam eden Taşdemir, “Vatandaşlar kente elektrik veren şirketi aradıklarında muhatap bulmakta sıkıntı çekmektedir. Bu konuda vatandaş sahipsiz midir? Bu elektrik kesintileri 21’inci yüzyılda Kocaeli kentine yakışmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunun giderilmesi için ilgili kurum ya da ilgili bakanlık nezdinde bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?” diye sorarak önergesini sundu. Soru önergesine cevap veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, “Elektrik sorunu SEDAŞ’la ilgili hadisedir. Kurum şebeke yenileme çalışmalarına devam etmektedir. Bunun harici bir sorun yoktur” ifadelerinde bulundu.