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Dün 16:23 TSİ- Siyaset ( G : Dün 16:25 TSİ )

İbrahim Ömer Toyran: Akşener milletin umududur

Seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Körfez İlçe yönetimi, son olarak bir grup genç ile bir araya geldi. Toplantıda gençlerden destek isteyen milletvekili aday adayı İbrahim Ömer Toyran, “İktidarı büyük korku sarmış durumda. Çünkü Meral Akşener milletin umudu oldu” dedi

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İYİ Parti Körfez İlçe yönetiminin seçim öncesindeki çalışmaları devam ediyor. İlçe başkanı Naci Kara ve İYİ Partililer, geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki gençlerle bir araya geldi. Milletvekili aday adaylarından İbrahim Ömer Toyran’ın da katıldığı bölgedeki bir cafede gerçekleşen buluşma sonrasında gençler, partiye üye oldular.

TOYRAN DA KATILDI

Aday adayı Toyran ve ilçe başkanı Kara, ülkenin geleceği için gençlerden İYİ Parti’ye oy vermelerini istedi ve tek adam yönetiminin olumsuzlukları hakkında bilgilendirmede bulundular. Gençlere seslenen İbrahim Ömer Toyran, İYİ Parti’nin halkın büyük bir kesiminden destek aldığını ve bu desteğin her geçen günde büyüdüğünü dile getirdi.

“HALKIN UMUDU AKŞENER”

Toyran açıklamasında, “Gençlerin önü karanlık, üniversite bitiren gençlerimiz gelecek korkusu içinde yaşıyorlar. Tüm bu sıkıntılara İYİ Parti yönetimi ve genel başkanımız Meral Akşener son verecektir. Bunun farkında oldukları için korku ve telaş içindeler. Meral hanımın seçim bildirileri açıklandıkça halkın umudu da artıyor” dedi.

“HALK İMZA AÇIN YARIŞTI”

İlçe başkanı Naci Kara ise partinin Körfez ve Kocaeli’deki hızlı bir yükseliş içinde olduğunu ifade etti. Kara, “100 bin adet imza toplanması ile ilgili sırasında halkımız Meral akşener’e destek olmak için adeta bir yarış içine girdi. Bu bizim açımızdan da ülkemiz açısından memnuniyet verici bir durumdur” dedi.

Dün 16:23 TSİ - Siyaset

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