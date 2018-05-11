Baran ve Söğüt’ten hasta ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, saha çalışmaları kapsamında ilçedeki yaşlı ve hastaları da evlerinde ziyaret ediyor. Başkan Baran’a yaptığı son ziyaretlerinde AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da eşlik etti. Baran ve AKP’liler önceki gün Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Yahya Tavan’ı ziyaret etti.

“DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ”

Ziyaret sırasında konuşan belediye başkanı İsmail Baran, kurum olarak yol, park, temizlik ve imar gibi birçok konuda hizmet verdiklerini, ancak bunların dışında çocuklara ve yaşlılara yapılan çalışmaları hizmeti önemsediklerini belirtti. Baran açıklamasında, “Biz insanlarımızın her anında yanındayız. Özellikle yaşlı ve çocuklarımıza özel ilgi gösteriyoruz, onların ihtiyaçlarına duyarsız kalmıyoruz” dedi.

“DUALARINIZ ÖNEMLİ”

Yaşlı vatandaşların dualarının kendileri için önemli olduğunu kaydeden Baran, “Her zaman sizlerle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu. Sürpriz ziyaretten dolayı teşekkür eden Yahya Tavan ise, “Sizleri bu zor günümüzde de yanımızda görmek bizleri mutlu etti” dedi. Başkan Baran ve beraberindekiler daha sonra Güney Mahallesi’nde oturan Servet Adıgüzel’i evinde ziyaret etti.