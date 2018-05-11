İl Başkan Yardımcısı ve milletvekili aday adaylarından Sedat Doğu Uslu, buluştuğu İzmitlilerden bol bol şikayet dinledi. Halkın sorunlarını dinleyen Uslu, “Kocaelili vatandaşlarımız bizi gördüğü yerde dertlerini anlatıyor. Milletin en büyük derdi yaşan geçim sıkıntısı. İktidar vatandaşın sorunlarını ne zaman gündemine alacak? Şurası kesin ki millet AKP iktidarından umudunu kesmiştir. Çareyi Saadet Partisi’nde görmekte ve ona yönelmektedir” diye konuştu.
Dün 16:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 16:27 TSİ )
SP’li Uslu dert dinledi
4 Mayıs Salı günü cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için seçim kurullarında imza toplamaya başlayan Saadet Partisi yöneticilerinin vatandaşlarla buluşmaları devam ediyor.
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Dün 16:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz