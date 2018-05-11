SP’li Uslu dert dinledi

İl Başkan Yardımcısı ve milletvekili aday adaylarından Sedat Doğu Uslu, buluştuğu İzmitlilerden bol bol şikayet dinledi. Halkın sorunlarını dinleyen Uslu, “Kocaelili vatandaşlarımız bizi gördüğü yerde dertlerini anlatıyor. Milletin en büyük derdi yaşan geçim sıkıntısı. İktidar vatandaşın sorunlarını ne zaman gündemine alacak? Şurası kesin ki millet AKP iktidarından umudunu kesmiştir. Çareyi Saadet Partisi’nde görmekte ve ona yönelmektedir” diye konuştu.