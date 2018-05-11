Muhtar adayı yarışma düzenledi

Tüm vatandaşların katılabilecekleri belirtilen yarışması için tasarlanan örnek tasarımlar, Şengül Yurt’a ait olan market ve yemek evine teslim edilebileceği belirtildi.
HEDİYE ALTIN VERİLECEK
Belirlenecek olan 10 tasarımın muhtar adayı Şengül Yurt’a ait sosyal paylaşım sayfasında oylamaya sunulacağı belirtilirken, ilk 3 arasına girmeye hak kazanan çalışmaların sahiplerinin ödüllendirileceği belirtildi. Yarışma ile birinciye yarım, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye de gram altın ve plaketlerin takdim edileceği bildirildi. Tasarımların 30 Ağustos tarihine kadar teslim edilebileceği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz