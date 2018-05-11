AKP’li kadınlardan anlamlı ziyaret

İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve beraberindeki partili kadınlar, önceki gün de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Tüysüzler Mahallesi’nde ikamet eden Melek Kapancı’ya konuk oldular.

“GÖNÜLLERDE ENGEL OLMASIN”

Engelli Kapancı ile bir araya gelen ve kendisine moral veren Yazıcı, “Engelli kardeşlerimizin çok sıcak ve karşılıksız sevgileri var. Bu ziyaretlerimizi hiç aksatmadık. Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Önemli olan gönüllerimizde engel olmasın” diye konuştu.