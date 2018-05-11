BBP’li Çevrim’den, Körfez’e çıkarma

Körfez ilçede seçim çalışması yapan Çevrim, Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde esnafa konuk oldu. Bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtan Çevrim, 10 yıldır kuaförlük yaptığını ve küçük esnafın sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirdi.

ÖZTÜRK’LE DE GÖRÜŞTÜ

Gezisi sırasında Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ü de ziyaret eden Çevrim, kendisinden cumhur ittifakına destek istedi. Adaylık gerekçelerini paylaşan HilalÇevrim, “Aday adayı olmamdaki en önemli etkenlerden biri kadına ve çocuklara yönelik şiddet, istismar, ve tecavüz olayları. Bu konuyla ilgili idam cezasının geri getirilmesi için bir kadın ve anne olarak elimden geleni yapacağım. Siyaseti hiçbir zaman gaye edinmeyeceğim, kutsal gayelerin vasıtası olarak göreceğiz” diye konuştu.