BBP’li Çevrim’den, Körfez’e çıkarma

Körfez ilçede seçim çalışması yapan Çevrim, Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde esnafa konuk oldu. Bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtan Çevrim, 10 yıldır kuaförlük yaptığını ve küçük esnafın sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirdi.
ÖZTÜRK’LE DE GÖRÜŞTÜ
Gezisi sırasında Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ü de ziyaret eden Çevrim, kendisinden cumhur ittifakına destek istedi. Adaylık gerekçelerini paylaşan HilalÇevrim, “Aday adayı olmamdaki en önemli etkenlerden biri kadına ve çocuklara yönelik şiddet, istismar, ve tecavüz olayları. Bu konuyla ilgili idam cezasının geri getirilmesi için bir kadın ve anne olarak elimden geleni yapacağım. Siyaseti hiçbir zaman gaye edinmeyeceğim, kutsal gayelerin vasıtası olarak göreceğiz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz