İYİ Parti Milletvekili aday adayı Ayşegül Babacan’dan: Gençlere iş, kadınlara sigorta

İYİ Parti’den Kocaeli Milletvekili aday adaylarının teşkilat ziyaretleri devam ediyor. Son olarak aday adaylarından Ayşegül Babacan, Adil Gülez, Renan Argun Kıran, Zekai Kahyaoğlu ve Fuat Berna da önceki akşam Derince’de İYİ Parti İlçe yönetiminin konuğu oldu. İl başkanı Serdar Kaman’ın da katıldığı buluşmada adaylık gerekçelerini paylaşan Ayşegül Babacan, parti içinde tam anlamıyla bir aile ortamının bulunduğunu dile getirdi.

YAPACAKLARINI ANLATTI

Meclis’e girmesi durumunda kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik haksızlıklara dur diyeceğini kaydeden Ayşegül Babacan, “Ayrıca işsiz gençlerimize iş, sosyal hayata destek olan kadınlarımıza iş ve sigorta imkanı sağlamak için çalışacağım. Kocaeli’deki aday adayı kadromuz gerçekten çok güçlü. Birimizin Ankara’ya gitmesi hepimizin Meclis’te temsil edilmesi anlamına geliyor” dedi. Toplantıda diğer aday adayları da kendilerini tanıtma imkanı buldu.