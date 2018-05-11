Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Ankara’da olmasından dolayı Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 105 madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, görev yapacak Hukuk Komisyonu üyeleri de yapılan oylama ile belirlendi. Mecliste aynı zamanda AKP’den milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa eden Av. Emine Zeybek ile Av. Ufuk Ekinci’nin yerine Yusuf Sami Çınar ile Salih Işık geldi. Hukuk komisyonuna Yusuf Sami Çınar ile Mehmet Başaran seçildi.

BAYRAM SUNUM YAPTI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram her meclis toplantısı öncesi yaptığı proje sunumunu yaptı. Karamürsel Tüne Geçişi Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bayram, “İhale Bedelimiz 42 Milyon TL” dedi. Bayram ayrıca Evde Bakım ve Hasta Nakil Hizmetlerine ilişkin bilgilendirmelerde de bulundu.

BU AĞAÇLARA KİMLER KIYDI?

CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir ve CHP grubu meclise verdikleri önergede Gebze Belediyesi sınırları içinde yer alan Çarşı Camii bahçesinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesinin hangi gerekçe ile yapıldığını sordu. Konu ile ilgili konuşan Engin Taşdemir, “Gebze Belediyesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Çarşı Camii bahçesinde bulunan ağaçlar kesilmiştir. Bu ağaç katliamı kim tarafından yapılmıştır? Bu durumdan Büyükşehir Belediye Başkanının haberi var mıdır?” ifadelerine yer verdi.

UMUTTEPE’NİN OTOPARK SORUNU

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Büyükşehir meclisine verdiği önergelerin devamında KOÜUmuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nin otopark sorununun çözülmesi gerektiğini söylerken, “KOÜ Umuttepe Hastanesi, Kocaeli’de sağlık sorunlarının çözümü konusunda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Hastaneye gelen vatandaşlar, dakikalarca otopark yeri aramakta, araçlarını yüzlerce metre uzağa park etmek zorunda kalmaktadır. Büyükşehir’in 250 araçlık otoparkı ihtiyacı karşılamamaktadır. Burada en az 1000-1500 araçlık bir otoparka ihtiyaç vardır. İlhan Bayram bu ihtiyacı KOÜ Rektörü ile yaptığı görüşmede katlı otopark yaparak çözeceklerini belirtmiştir. Bu konuda çalışmalar ne aşamadadır? Vatandaşların mağduriyeti ne zaman sona erecektir?” dedi . Konuyla ilgili söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Bu alanda 1200 araçlık otopark yapma projemiz var” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK KESİNTİSİTİLERİNİ SORDULAR

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı meclis toplantısında CHP grubu mecliste, son günlerde yağışların ardından özellikle İzmit ilçesinde artan elektrik kesintileriyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir konuyu mecliste gündeme getirerek, “Kocaeli kent genelinde özellikle İzmit ilçesinde her yağıştan sonra saatlerce süren elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Bu elektrik kesilmesi sırasında çeşitli elektrikli cihazlar da hasar görebilmekte ve vatandaşların maddi zarara uğramasına da neden olmaktadır. Elektrik kesintilerinin sebebi elektik tedarikçisi şirketin gerekli yatırımları yapmaması mıdır? Vatandaşlar kente elektrik veren şirketi aradıklarında muhatap bulmakta sıkıntı çekmektedir. Bu konuda vatandaş sahipsiz midir? Bu elektrik kesintileri 21’inci yüzyılda Kocaeli kentine yakışmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunun giderilmesi için ilgili kurum ya da ilgili bakanlık nezdinde bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?” ifadelerini kullandı. Taşdemir’e yanıt veren İlhan Bayram, “SEDAŞ’la ilgili bir hadisedir. Şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor” dedi.

DURHASAN’DAKİ ALANIN KARAYOLLARINA DEVRİ

İzmit Belediye Meclisi’nde bu haftanın başında kabul edilen madde Büyükşehir Belediyesi meclisinden de geçti. Böylece İzmit Durhasan Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 115 adet parselde 200 bin 932 metrekarelik hissenin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devir edilmesiyle ilgili rapor oy birliğiyle kabul edildi. 2017 bütçesinin görüşüleceği ikinci oturum 17 Mayıs’ta 18.00’da yapılacak. Meclis sonrası meclis üyeleri, eski meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarıyla iftar programı gerçekleştirilecek.