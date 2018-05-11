BBP’li Serhat Duyar organlarını bağışladı

Stantları gezerek görevlilerle sohbet eden ve bol bol kitap alışverişi yapan BBP’li adaylar, karşılaştıkları vatandaşlara da cumhur ittifakının öneminden söz etti.

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Bu arada BBP’lilerin gezisi sırasında bir de ilginç an yaşandı. Fuar alanındaki İl Sağlık Müdürlüğü’nün standını gezen BBP Milletvekili aday adayı Serhat Duyar, organ bağışında bulundu. Gerekli bilgileri dolduran Duyar’ın bu tavrı büyük takdir topladı. Duyar, ayrıca Kitap Fuarı dolaysıyla Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.