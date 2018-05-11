KTO, Yapı Fuarında

Körfez Ticaret Odası (KTO) yöneticileri Meslek Komitesi üyeleri, İstanbul (TÜYAP-Büyükçekmece) Fuar Merkezi’ndeki 41. Yapı Fuarı’na (Turkey Build İstanbul 2017) katıldı. Türk yapı sektörünün uluslararası buluşma noktaѕı olan fuarı gezen KTO üyeleri, inşaat sektöründeki yeni teknolojileri ve ürünleri inceleme imkanı buldu.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ TANIDILAR

Kalabalık bir ekiple fuarı yerinde inceleyen KTO üyesi iş adamları, inşaat sektöründeki yeni teknoloji ve ürün imalatı alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok firma ile iş görüşmesi yaparak, sektörel gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bulurken, inşaat sektöründe geleceğin teknolojileri ve malzemeleri görme ve tanıma imkânı buldular.

EN BÜYÜK FUAR

Yapı Fuarı- ((Turkey Build İstanbul), yeni salonlar ve açık alan ile toplamda 100 bin metrekare ürün gruplarına göre ayrılmış salonlarındaki bin 250 katılımcı ile Balkanlar, Rusya ve BDT Ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük fuar olma özelliği taşımakta.