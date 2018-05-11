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Dün 16:47 TSİ- Yaşam ( G : Dün 16:49 TSİ )

Abdullah Sarıbuğa, oğlunu evlendirdi

Uzun yıllardır Dilovası Belediyesi’nde görev yapan ve bölgenin tanınmış simalarından olan Abdullah Sarıbuğa’nın oğlu Ramazan, Tuğba Aras ile dünya evine girdi

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Uzun yıllardır Dilovası Belediyesi’nde görev yapan ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD) yönetiminde yer alan Abdullah Sarıbuğa ve Gül Sarıbuğa çiftinin yakışıklı oğulları Ramazan, Gülçin Aras ve İbrahim Aras çiftinin güzel kızları Tuğba ile hayatını birleştirdi.  

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Düğüne AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, KOTSİAD Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AKP milletvekili aday adayı Muhiyettin Gültekin ile iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Ramazan ve Tuğba, törene katılanlar tarafından takı yağmuruna tutuldu.

Dün 16:47 TSİ - Yaşam

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