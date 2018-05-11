Otogarda polis araması: 12 bin TL ceza kesildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü otogarlarda ve tren istasyonlarında huzurun sağlanması amacıyla ‘Otobüs Terminalleri, Tren Gar ve İstasyonları Uygulaması’ uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın Kocaeli ayağında 64 ekip 265 personel ve 2 dedektör köpeği görev yaptı. Yapılan uygulamada bin 348 kişi sorgulanırken, 2 şahıs yoklama kaçağı ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı. Bir şahıs yapılan üst aramasında ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi. Şahsa hakkında idari işlem yapılarak bin 46 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulama doğrultusunda 217 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 10 araç sürücüsüne toplam 12 bin 593 TL para cezası kesilirken, 2 araçta trafikten men edildi.