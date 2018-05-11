Olaylar, 4 nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit ilçesinden düz kontak yaparak piyasa değeri 250 bin TL olan 6 motosiklet çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen kafasında kask olan bir kişi daha önceden belirlemiş oldukları motosikletin yanına gelerek etrafı gözetliyor. Etrafta kimsenin olamadığına emin olan şüpheliler motosikletin yanına gelerek motosikleti alıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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Hırsızlık anı kamerada!
İzmit'te düz kontak yöntemi ile piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 6 yarış motorunu çalan 3 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz