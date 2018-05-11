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Dün 17:37 TSİ- Siyaset ( G : Dün 17:42 TSİ )

Kongreye Kocaeli mührü!

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde yine Kocaeli mührü vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını anlatan fotoğrafların yer aldığı pankart sonrası duygu dolu anlar yaşadı.

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AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 3 bin genç ile birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı, ‘Kocaeli Her Zaman Ki Yerinde’ diyerek yine kongreye damgasını vurdu. Bir gece önce İzmit Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen ve otobüslerle Ankara’ya adeta akın eden Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, kongrenin 41. dakikasında adeta salonu inletti

ÜMMETE ADANMIŞ ÖMÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında açılan pankart ise hem Recep Tayyip Erdoğan’ı hem de salondakileri duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik kolları başkanlığından, Başkanlığa uzanan yolculuğunu fotoğraflarla anlatan Kocaeli Gençlik Kolları Teşkilatı’nın pankartının altında da ‘Ümmete Adanmış Bir Ömür’ yazısı yer aldı.

CUMHURBAŞKANI DUYGULANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta her kongreye damgasını vuran Kocaeli teşkilatları için yine ‘Maşallah Kocaeli’ diyerek övgüde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerine bu kadar güvenen, itibar eden başka bir parti yoktur. AK Parti gençlerin partisidir. Bu seçim de gençlerin seçimi olacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında” ifadelerini kullandı.

Dün 17:37 TSİ - Siyaset

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