Besin -Der, ilk projesini açıkladı!

9 Nisan tarihinde resmi olarak kurulan Bilinçli Ebeveynler Sağlıklı Nesiller Derneği (Besin Der) tanıtım toplantısını Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Programa Besin Der Başkanı Ercan Kaplan’ın yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Kent Konseyi Genel Sekteri Gültekin Görüm, Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Şerife Akca, Besin-Der yönetimi, üyeler ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

ÜYELİK BERATLARI TAKDİM EDİLDİ

Programın başlangıcında Diyetisyen Özlem Uzcan Duran çocuk sağlığına yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Programda Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve Kocaeli Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı’ya üyelik beratı takdim edildi.

BESLENME BOZUKLUKLARI ARTMAKTA

Programın açılışında konuşan Besin Der Başkanı Ercan Kaplan, “Bilim, teknoloji ve sanayinin hızla ilerlediği 21. yüzyılın en önemli sağlık problemlerinin başında beslenme bozukluklarına bağlı hastalıklar gelmektedir. Obezite, diyabet, metaboliksendrom, PCOS, hormonal bozukluklar, karaciğer yağlanması, kısırlık, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları vb. Pekçok ciddi hastalığın temelinde beslenme bozuklukları ve hareketsiz yaşam tarzı yatmaktadır. Biraz önce meslektaşım özlem hanımın yaptığı sunumda da gördüğümüz gibi beslenme bozuklukları gün geçtikçe artmakta ve geleceğimizi, evlatlarımızı tehdit etmektedir” dedi.

OKULLARIN SADECE YÜZDE 10’UNDA YEMEKHANE VAR

Derneğin projeleri hakkında bilgiler veren Kaplan, “Bildiğiniz gibi ilk ve ortaokulların neredeyse hepsinde tam gün eğitime geçildi. Çocuklar saat 16:00'ya kadar okuldalar. Peki biliyormusunuz kiokullarımızın sadece % 10'unda yemekhane var. Yani sadece ilimizde 300 binin üzerindeki ilk ve ortaokul öğrencisinin 270 binden fazlasının yemekhanesi yok. Özel okullarda okuyan çocuklarımız bu konuda biraz daha şanslı gibi görünse de, onların en büyük dertlerinden biri de özel okullar arasındaki rekabet ve müşteri memnuniyeti kıskacı. Sağlıklı yemek vermeye çalışan okullarda memnuniyet oranı düşüyor. Neden mi? Bunu size küçük bir anekdot ile anlatmaya çalışayım. Çocuğu özel okulda okuyan bir veli, okul yöneticisi ile tartışıyor, dile getirdiği şikayet aynen şöyle; ben çocuğuma evde bile ıspanak vermiyorum, listeye ıspanak yazıp da neden çocukları aç bırakıyorsunuz? Size boşuna mı o kadar para veriyoruz?” şeklinde konuştu.

İLK PROJEMİZ YEMEKHANE SORUNUNU ÇÖZMEK

Yemekhane sorununu çözmek için çalışmalarda bulunacaklarını belirten Kaplan, “Peki ne yapabiliriz? İşte bizi dernek olarak biraraya getiren asıl soru buydu. Bizler artık sorunları anlatıp, dizlerini döven değil, çare üretebilmek amacıyla biraraya gelmiş bir grubuz. Aramızda doktorlar, diyetisyenler, akademisyenler, gıda mühendisleri, gazeteciler, esnaflar, siyasiler, ev kadınları, öğretmenler, emekliler, yani kısacası toplumun her kesiminden insanlar var. Bir yerden başlamalı ve birşeyler yapmalıyız diyerek kafa yorduk ve yormaya da devam edeceğiz. Şimdiden çalışmalarına başladığımız bir kaç projemiz var. İlk projemiz okullardaki yemekhane sorununu çözebilmek” diye konuştu.

BESİN BELGELİ OKUL PROJESİ

“Yemekhaneler ile ilgili olarak bir Avrupa birliği projesi hazırlıyoruz” diyen Ercan Kaplan sözlerini, “ Amacımız tüm okullarda bir yemekhane yapılması ve bu yemekhanelerde o semtte oturan ev kadınlarının istihdam edilmesini sağlamak. Bu projemizde çocuklara anne yemeği yedirmek istiyoruz. Projemize 'anaeli' adını koyalım, her okula 'anaeli' uzatalım istiyoruz.Şu anda mevcut olan ve bundan sonra yapılacak olan yemekhanelerde sürdürülebilir ve sağlıklı bir hizmet verilebilmesi ve bunun denetlenebilmesi gerekecek. Bu amaçla ikinci bir projenin daha çalışmalarına başladık bile. Besin – Der olarak bu konuda da aktif rol almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 'Besin Belgeli Okul' projemizi başlattık. Uluslararası akreditasyon alacağımız bir belge hazırlıyoruz. Besin belgesi olan okullara giden çocukların velileri bilecek ki, çocuğumun sağlıklı olabilmesi adına her türlü tedbir alınmakta” ifadeleriyle sürdürdü.

PROJELERİ SIRALADI

Kaplan sözlerini, “Üçüncü projemiz ise çocukları toprakla buluşturmak. Mimari çizim ve projelerini tamamladığımız bir 'uygulama serası' projemiz var. Haftada 1 saatte olsa çocuklarımızın serada uygulama yapabilmesine olanak sağlamayı hedefleyen bu projemiz için fizibilite çalışmalarına başladık bile. Dördüncü projemiz ise özel okul yemekhaneleri ve yemek listelerini daha iyi hale getirebilmek üzerine. Bir yazılım firması ile görüşmelere başladık, eğer başarabilirsek okul yemek listesi kavramını değiştirmek istiyoruz. Bizim hazırlayacağımız yemek listesinde sadece okulda verilen değil evde verilmesi gerekenler de yer alacak. Aynı zamanda o yaş grubunun günlük enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarının da tek tek hesaplandığı bir yemek listesi ve buna bağlı internet sitesi kuracağız, veli çocuğuna öğle yemeğinde ne verildiğini görecek yanında da akşam ne pişirmesi gerektiğini de bilecek, o yemeği pişirmesini bilmiyorsa internet sitemize girip o yemeğin sağlıklı bir şekilde nasıl pişirileceğini de görebilecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BESİN-DER’İN YÖNETİMİ

Kurucu Başkan: Diyetisyen Ercan Kaplan

Başkan Yardımcısı: Burcu Uskan Aslan

Sayman: İsmail Özer

Üyeler: Nurullah Yılmaz- Kürşat Bal