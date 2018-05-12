İYİ Parti'den sağlıkçı vekil aday adayı!

İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan Baha Yavuz aday adaylığını il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısıyla açıkladı. İl Binasında gerçekleştirilen açıklamaya İYİ Parti İl Başkanı Dr. Serdar Kaman, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayları katıldı. İl Binasında gerçekleştirilen açıklamaya katılım yoğun oldu.

SİYASETE GİRMESİNE BEN VESİLE OLDUM

Programda ilk olarak konuşan İYİ Parti İl Başkanı Dr. Serdar Kaman ‘’Çok sevdiğim doktorluk mesleğinden de tanıdığım mesleki başarılarına da inandığım arkadaşım milletvekili olmaya karar vermiş ve adaylık başvurusunda bulundu. Baha beyle 15 yıldır tanışırız. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Siyasete girmesine ben vesile oldum. Kendisine bu yola başarılar diliyorum ‘’ dedi

KENDİNİ TANITTI

Ardından konuşan İYİ Parti Milletvekili aday adayıBaha Yavuz "Serdar beyle bizim diyalogumuz çok eskiye dayanıyor. Kendisinin vesilesi ile siyasete girdim. Siyasette hep yanında olmaya gayret ettim. Fikirlerini hep beğendim saygı duyduğum fikirlerdi. Bu Pazar biliyorsunuz Anneler günü şimdiden tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ben 1963 Tokat Reşadiye doğumluyum. 11 yaşına kadar Çorum’da kaldım. Daha sonra İzmit’te yerleştim. 1974 den bu yana burada yaşıyorum. Yenidoğan sağlık ocağında 2 yıl çalıştım. 1992 de askere gittim. Daha sonra İzmit’te geri döndüm. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesinde çalıştım. Araştırma Hastaneleri hariç Türkiye de ilk olan yoğun bakımın kuruluş sürecinde çalıştım” ifadelerinde buulundu.

ARTIK TAMAM DEME ZAMANI

Konuşmalarına devam eden Yavuz, “Gururla bu süreci tamamladık. Ben ve arkadaşlarım bu çalışmalardan ötürü Kocaeli yerel basını tarafından yılın sağlıkçıları ödülüne layık görüldük. Ben siyasete bir gönüllü başladım ve hızlı bir şekilde Milletvekili aday adayı oldum. Amacımız milletvekili olmak değil bu ülkeye hizmet etmeye aracı olmak. Çünkü bu ülkenin hizmet görmeye ihtiyacı var. Amacımız Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaktır ve üniter yapıyı korumaktır. Atatürk’ün tanımladığı sınırlar çerçevesinde Türk’üz Türkçüyüz. Partimizin de ifade ettiği gibi benimde laik demokratik sistem, güçlü parlementer sisteme dönüşümüzdür. Biz inançlara saygılıyız. Biz laiklik taraftarıyız. Laiklik din ve vicdan hürriyetinin teminatıdır. FETÖ ve benzeri tehlikeleri bu milletin başına bela edip bir kenara sığınanlarla mücadele edeceğiz. Bu ülke şeyhler ülkesi değildir. Biz artık buna müsaade etmeyeceğiz. Bizleri çaresizliğe ittiler. Bizleri umutsuz bıraktılar ama artık öyle değil. Biz varız. iyiler var. Elimizden geleni yapmaya azimli ve kararlıyız. Artık tamam deme zamanı. Artık korkusuzlar var” diyerek sözlerine son verdi.