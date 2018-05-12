Kandıra Kaynarca yolu Araman kavşağında meydana gelen kazada, Kandıra istikametinden Kaynarca’ya seyir halinde olan Süleyman U. yönetimindeki 41 N 5641 plakalı otomobil kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Necati B. idaresindeki 54 YD 188 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu her iki araç sürücüsüde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin araç sürücülerine ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüleri Süleyman U. ve Necati B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kandıra'da kaza: 2 yaralı!
Kandıra-Kaynarca yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz