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Bugün 09:39 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:28 TSİ )

Trafikteki o uygulamada indirim!

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İhlalli geçişte uygulanan cezada indirim

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Teklife göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası ve para cezası 4 katına indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler için bu düzenleme geçerli olmayacak. İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezaları tahsil edilebilecek.

Bugün 09:39 TSİ - Ekonomi

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