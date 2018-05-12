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Kocaeli DEVAM, Gölcük TAMAM!

Antalya’da 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Masterler Cup’ta temsilcilerimiz son grup maçlarını oynadı.

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Kocaeli çeyrek finale yükselirken Gölcükspor turnuvaya grup maçlarının ardından veda etti.

ÇOK FARKLILAR

PGS Kremlin Palace Otel’de düzenlenen Uluslararası Masterler Cup’ta son grup maçında Kocaelispor Masterler rakibi Aksaray’ı 12-2 mağlup ederken grubundan 9 puanla çeyrek finale yükseldi. Yeşil Siyahlı ekibimizde tüm futbolcular forma giydi. fırsatı buldu. Darıca Masterler güçlü rakibi Antalya  karşısında etkili olamadı ve sahadan 5-1 mağlubiyetle ayrıldı. Gebze Masterler ise rakibi Dinar Masterler karşısında 4-0 galibiyetle aylınca grupta 6 puana ulaştı. Menekşe’nin en iyi ikinci olma şansı sürüyor.

GÖLCÜK YENİLMEDEN ELENDİ

Kartepe Master, Nevşehir’i 6-1 yendi ve 6 puana ulaştı. Grubunda ikinci olan Kartepe’nin gruptan çıkma şansı sürüyor. Gölcük Masterler rakibi ise Denizli karşısında ileri uçta ilk iki maçta başarılı performans sergileyen Emin ile Yıldırım sakatlıkları nedeniyle önemli kan kaybı yaşadı. Çekişmeli geçen müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrılan Gölcük Masterler grubunu yenilgisiz 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Bugün 09:57 TSİ - Spor

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