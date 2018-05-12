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Bugün 10:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:02 TSİ )

Esnaflar 8 başlıyoooor!

Bu yıl sekizincisinin düzenleneceği Esnaflar Futbol Turnuvası bugün başlıyor.

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Bu yıl sekizincisinin düzenleneceği Esnaflar Futbol Turnuvası bugün başlıyor. Komite Başkanı Tugay Kavurt, Derince Suni Çim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan açılış şölenine tüm halkı davet ediyor.

Bugün 10:00 TSİ - Spor

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