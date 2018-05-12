Bu yıl sekizincisinin düzenleneceği Esnaflar Futbol Turnuvası bugün başlıyor. Komite Başkanı Tugay Kavurt, Derince Suni Çim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan açılış şölenine tüm halkı davet ediyor.
Bugün 10:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:02 TSİ )
Esnaflar 8 başlıyoooor!
Bu yıl sekizincisinin düzenleneceği Esnaflar Futbol Turnuvası bugün başlıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:00 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz