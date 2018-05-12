Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, Mali İşler Direktörü Cengiz Demirtürk, İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar, Erkal Tansan İnsan Kaynakları MüdürüKoç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu tüm takımı tebrik ederken, başarıda istikrarın yakalanması için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam edeceklerini ifade ettiler.
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Şampiyon Tüpraş kupasını aldı
29. Koç Oyunları’nda futbolda Süper Kupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Tüpraş, kupasını muhteşem bir törenle aldı.
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Bugün 10:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz