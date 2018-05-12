İBNİ SİNA mı TÜPRAŞ mı?

Bu yıl 22 takımın katılımıyla gerçekleşen Derince Belediye Futbol Köyü Turnuvası’nda heyecan sona eriyor. Turnuvada oynanan yarı final maçlarının ardından, finale yükselen takımlar belli oldu. Yarı finalin ilk müsabakasında Tüpraş İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu'nu 4-2 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Günün ikinci karşılaşmasında ise İbni Sina İlkokulu, normal süresi 2-2 biten mücadelede Çenesuyu İlkokulu'nu penaltılarla 5-3 mağlup ederek, finalde Tüpraş İlkokulu'nun rakibi oldu.