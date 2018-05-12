Kartepe Okul Sporları Tertip Komitesi’nin düzenlemiş olduğu Sportif ve Kültürel etkinliklerde dereceye giren okullar ve öğrenciler Pazartesi günü kupalarına kavuşuyor. Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki etkinlik saat 10.00’da başlayacak ve Spor Ödülleri Töreni’ne Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katılacak.
Bugün 10:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:06 TSİ )
Kartepe okulları Pazartesi günü kupalanıyor
Kartepe Okul Sporları Tertip Komitesi’nin düzenlemiş olduğu Sportif ve Kültürel etkinliklerde dereceye giren okullar ve öğrenciler Pazartesi günü kupalarına kavuşuyor.
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Bugün 10:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz