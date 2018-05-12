Kartepe okulları Pazartesi günü kupalanıyor

Kartepe Okul Sporları Tertip Komitesi’nin düzenlemiş olduğu Sportif ve Kültürel etkinliklerde dereceye giren okullar ve öğrenciler Pazartesi günü kupalarına kavuşuyor. Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki etkinlik saat 10.00’da başlayacak ve Spor Ödülleri Töreni’ne Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katılacak.