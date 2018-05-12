Bugün 10:12 TSİ - Spor

İzmit Kanuni MTAL zirvede bitirdi: 2-0

20 Nisan’da başlayan ve toplam 9 takımın katılımı ile 2 grup üzerinden oynanan Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol 2. Ligi’nde şampiyon, Gazi Anadolu Lisesi’ni 25-22 ve 25-20’lik set skorları ile 2-0 mağlup eden İzmit Kanuni MTAL oldu.