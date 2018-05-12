İzmit Kanuni MTAL zirvede bitirdi: 2-0

Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maçta da Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, Özel Seymen Lisesi’ni 25-17 ve 27-25’lik setlerle 2-0 geçerek turnuvayı üçüncü bitirdi. İlk dört sırayı alan takımlar kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle protokolün elinden aldı.
FİNAL MAÇI
İZMİT KANUNİ MTAL: 2 GAZİ ANADOLU LİSESİ: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Hilmi Tosun***, Seda Girgin***
İZMİT KANUNİ MES TEK AL: Ezgi Doğan***, Maya Nazlıcan Dadaş***, Yağmur Yaren Şahin ***, Tutku Hayta ***, Aynur Göksu Kara ***, Muberra Ayyıldız ***, Berfin Burçak Tunç **, Ayşe Nur Aydeniz **, Himet Filiz **
GAZİ ANADOLU LİSESİ: Burcu Akçakaya**, Ece Yıldızalp**, Lara Öztürk**, Tuğçe Uğur**, Reyhan Çınar**, Çağla Çimenoğlu**, Doğa Öztürk**, Selensu Çakır**
SETLER: 22-25, 20-25
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: 2 ÖZEL SEYMEN AL: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Sibel Güldağ ***, Hilmi Tosun ***
ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: İmge Selina Paylar ***, Fatma Altıntaş ***, Ayşenur Kasap ***, Beyza Gül Yönev ***, Ebrar Altun ***, Begüm Genç **, Ahsen Koca **
ÖZEL SEYMEN AL: Melisa Baymak ***, Hazal Savaş **, Ecem Çelik **, Nil Dila Sonkurt ***, Melek Hacialioğlu **, Gökçe Begüm Bal **, Ayça Semina Fırat **, Ceylin Alemdar **
SETLER: 25-17, 27-25
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz