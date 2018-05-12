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Bugün 10:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:21 TSİ )

İzmit Kanuni MTAL zirvede bitirdi: 2-0

20 Nisan’da başlayan ve toplam 9 takımın katılımı ile 2 grup üzerinden oynanan Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol 2. Ligi’nde şampiyon, Gazi Anadolu Lisesi’ni 25-22 ve 25-20’lik set skorları ile 2-0 mağlup eden İzmit Kanuni MTAL oldu.

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Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maçta da Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, Özel Seymen Lisesi’ni 25-17 ve 27-25’lik setlerle 2-0 geçerek turnuvayı üçüncü bitirdi. İlk dört sırayı alan takımlar kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle protokolün elinden aldı. 

FİNAL MAÇI

İZMİT KANUNİ MTAL: 2 GAZİ ANADOLU LİSESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hilmi Tosun***, Seda Girgin***

İZMİT KANUNİ MES TEK AL: Ezgi Doğan***, Maya Nazlıcan Dadaş***, Yağmur Yaren Şahin ***, Tutku Hayta ***, Aynur Göksu Kara ***, Muberra Ayyıldız ***, Berfin Burçak Tunç **, Ayşe Nur Aydeniz **, Himet Filiz **

GAZİ ANADOLU LİSESİ: Burcu Akçakaya**, Ece Yıldızalp**, Lara Öztürk**, Tuğçe Uğur**, Reyhan Çınar**, Çağla Çimenoğlu**, Doğa Öztürk**, Selensu Çakır**

SETLER: 22-25, 20-25

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: 2 ÖZEL SEYMEN AL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Sibel Güldağ ***, Hilmi Tosun ***

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: İmge Selina Paylar ***, Fatma Altıntaş ***, Ayşenur Kasap ***, Beyza Gül Yönev ***, Ebrar Altun ***, Begüm Genç **, Ahsen Koca **

ÖZEL SEYMEN AL: Melisa Baymak ***, Hazal Savaş **, Ecem Çelik **, Nil Dila Sonkurt ***, Melek Hacialioğlu **, Gökçe Begüm Bal **, Ayça Semina Fırat **, Ceylin Alemdar **

SETLER: 25-17, 27-25

Bugün 10:12 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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