İzmit Yelken Kulübü Didim’de!

14-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında Didim Yat ve Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyona takım kafilesi Pamukkale Turizm sponsorluğunda götürüldü. Yarışlara çok sıkı çalışan temsilcimiz İzmit’te madalya ile dönmek istiyor.

İzmit Yelken Kulübü kafilesi

Güven Bozdağ – Başkan

Burçak Mecidiye – Başkan Yardımcısı

Cemal Aracı - Antrenör

Sporcular

Efe Özbal

Defne Mecidiye

Duru Demirdalmış

Özge Kodal

Nehir Kanlı

Barbaros Binbay

Ömer Mert Öğün

Can Er

Caner Aracı

Doğa Demirdalmış

Mert Tuzcu

Efe Kaan Çobanlar

Demir Özbal

Ege Sönmez