İzmit Yelken Kulübü Didim’de!

14-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında Didim Yat ve Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyona takım kafilesi Pamukkale Turizm sponsorluğunda götürüldü. Yarışlara çok sıkı çalışan temsilcimiz İzmit’te madalya ile dönmek istiyor.
İzmit Yelken Kulübü kafilesi
Güven Bozdağ – Başkan
Burçak Mecidiye – Başkan Yardımcısı
Cemal Aracı - Antrenör
Sporcular
Efe Özbal
Defne Mecidiye
Duru Demirdalmış
Özge Kodal
Nehir Kanlı
Barbaros Binbay
Ömer Mert Öğün
Can Er
Caner Aracı
Doğa Demirdalmış
Mert Tuzcu
Efe Kaan Çobanlar
Demir Özbal
Ege Sönmez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz