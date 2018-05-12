CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon'da basın mensuplarından gelen sorularu yanıtladı. İnce, "Meral Akşener ikinci tura kalacağına dair çok iddialı, şayet Meral Hanım ikinci tura kalırsa ne düşünürsünüz? Siyaseti bırakır mısınız ?" sorusuna "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim. Karış karış ülkeyi gezerim. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz. Şundan emin olun; ben öyle bir kadro ile öyle bir ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi demokrasi gelecek." yanıtını vermişti. İnce'nin sözlerine Meral Akşener'den cevap geldi. Akşener, "Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim." dedi.
Bugün 10:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
Akşener'den "İsterse yardımcısı olurum" diyen CHP'li İnce'ye cevap
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Akşener beni yardımcısı yaparsa, olurum." açıklamasına Akşener'den cevap geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:34 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
ayhan - herkes birbirinin kucagına binmeye hazır bu nasıl siyasettir ...yeterki mecliste olayım memleketin parasını yiyeyim.yemeyen domuz i
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.