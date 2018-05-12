Karamürsel'de kaza! Yoldan çıktı, bariyerlere çarptı...

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Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan araç refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail Adıyaman (61) yönetimindeki 34 YH 1652 plakalı araç, Gölcük- Ulaşlı istikametinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpmasının ardından karşı şeride geçti. Olayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Adıyaman’ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle İzmit-Karamürsel D-130 karayolunda kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.