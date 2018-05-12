Anadolu Gençlik Derneğinin her yıl organize ettiği “Fetih ve Gençlik Şöleni” bu yıl Gebze Alaattin Kurt stadyumunda gerçekleştirilecek. Bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethi programı bugün saat 17.00’da başlayacak. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda misafir katılacak.
Bugün 11:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
İstanbul'un fethini kutluyoruz!
Anadolu Gençlik Derneğinin her yıl organize ettiği “Fetih ve Gençlik Şöleni” bu yıl Gebze Alaattin Kurt stadyumunda gerçekleştirilecek. Bugün saat 17.00’da başlayacak olan programa, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da katılacak.
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Bugün 11:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz