İstanbul'un fethini kutluyoruz!

Anadolu Gençlik Derneğinin her yıl organize ettiği “Fetih ve Gençlik Şöleni” bu yıl Gebze Alaattin Kurt stadyumunda gerçekleştirilecek. Bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethi programı bugün saat 17.00’da başlayacak. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda misafir katılacak.