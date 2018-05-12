Ünlü marka İzmit'e geliyor!

David People İzmit Yürüyüş Yolu'nda açılıyor. Bir süre önce kapanan Özsüt'ün olduğu yerde Yasin Okan ve Burak Bartık'ın girişimleri sonucunda Temmuz ayında açılması planlanan David People'un bu şubesi İzmit'te ilk olma özelliği taşıyor. Kahvesi meşhur olan David People'da günün her saatine uygun yiyecek, içecek bulmak mümkün... Sabah 8'de açılan David People'un Türkiye'deki tüm şubeleri gece 00.00'a kadar hizmet veriyor.