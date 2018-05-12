David People İzmit Yürüyüş Yolu'nda açılıyor. Bir süre önce kapanan Özsüt'ün olduğu yerde Yasin Okan ve Burak Bartık'ın girişimleri sonucunda Temmuz ayında açılması planlanan David People'un bu şubesi İzmit'te ilk olma özelliği taşıyor. Kahvesi meşhur olan David People'da günün her saatine uygun yiyecek, içecek bulmak mümkün... Sabah 8'de açılan David People'un Türkiye'deki tüm şubeleri gece 00.00'a kadar hizmet veriyor.
Bugün 11:42 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Ünlü marka İzmit'e geliyor!
Dünya ünlü marka David People İzmit'e geliyor!
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Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz