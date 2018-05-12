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Bugün 11:52 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:55 TSİ )

Yahya Kaptan ilk yılında finale kaldı! “3-2”

2. Amatör Lig Play-Off yarı final maçında İzmit Yahya Kaptan Gençlerbirliği ile Körfez Yarımcaspor Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

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Normal süresi ve uzatma anlarında 0-0 sona eren ve müthiş bir heyecana sahne olan maçı Yahya Kaptan penaltılarla 3-2 yendi ve Halıderespor’un Salı günkü finalde rakibi oldu. 

İKİ KALİTELİ VE ŞANSSIZ TAKIM

Güçlü gruba düşen iki şanssız takımın Play-Off maçında kaleciler çok iyiydi. Yüzde yüz 2’şer gol pozisyonlarını kurtaran Yarımcaspor’dan Osman ve Yahya Kaptan’dan Fatih adlarına yakışan bir performans ortaya koydu. İlk yarıda daha atak futbol oynayan Körfez Yarımcaspor’du. 12. dakikada Yarımca’dan Gökhan Taner’in 30 metreden çektiği şut üst direkten döndü. Yarımcaspor’a 50’den fazla taraftar destek verirken, Yahya Kaptan’da da kaliteli isimlerin öne çıktığı görüldü.

FİNAL MAÇI SALI GÜNÜ

Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı maçın 88. dakikasında Yahya Yunus Emre ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Yahya Kaptan sahada 10 kişi kaldı. Uzatmalara giden maçı yaklaşık 35 dakika 10 kişi oynayan Yahya Kaptan, Yarımcaspor’u penaltılarla 3-2 yenerek finale çıktı. Maçın ardından büyük umutlarla sezona başlayan Yarımca tarafında büyük bir üzüntü yaşanırken, Yahya Kaptan kurulduğu ilk sezonunda finale yükseldi. Karşılaşma sonunda Yahya Kaptan Teknik Sorumlusu Murat Peçe tüm futbolcuları tek tek kutladı.

KÖRFEZ YARIMCASPOR: 2 İZMİT YAHYA KAPTAN GB: 3

STAT: Kağıtçı (2.Küme Eleme Maçı)

HAKEMLER: Metin Ataş***, Volkan Dikmen***, Mustafa Kırbaş***

KÖRFEZ YARIMCASPOR: Osman***, Ferhat**, Muhammet**, Gökhan***, Doğancan**, Murat**, Celal** (Dk.73 Bayram*), Emir** (Dk.65 Anıl**), Ertuğrul**, Fuat***, Fatih** (Dk.101 Yunus Emre*)

İZMİT YAHYA KAPTAN GB: Fatih***, Cahit***, Mesut***, Yiğithan***, Yunus Emre***, Kemal***, Cihat***, Mesut***, Ömer***, Alparslan** (Dk. 62 Kadir**), Yiğit *** (Dk.80 Ferdi**)

NORMAL SÜRE: 0-0

PENALTI ATANLAR: Ferhat, Gökhan (Yarımca), Yiğithan, Kemal, Cihat (Yahya Kaptan)

PENALTI KAÇIRANLAR: Muhammet, Anıl, Ertuğrul (Yarımca), Mesut (Yahya Kaptan)

KIRMIZI KART: Yunus Emre Dk.88 (Yahya Kaptan)

Bugün 11:52 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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