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Bugün 11:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:58 TSİ )

SAHİPSİZ! Uzunçiftlik tarih yazıyor: 1-0

2. Amatör Lig Play-Off yarı final maçında İzmit Gültepespor ile Uzunçiftlikspor Vin-San Tesisleri’nde karşılaştı.

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Gerilimli maçı Uzunçiftlik 1-0 kazandı ve finale kaldı. Uzunçiftlik finalde Tavşanlı ile karşılaşacak. Final maçı Salı akşamı 19.15’te yine Vin-San’da olacak.

İKİ TAKIM DA NET GOLLER KAÇIRDI

Maça hızlı başlayan Uzunçiftlik henüz 5. dakikada öne geçti. Sağdan yapılan ortada Batuhan kafa vuruşunda top fileleri buldu. 32’de Uzunçiftlik 2. gole çok yaklaştı. Kaleciyi karşısında Mustafa topu aşıramadı ve Adem topun sahibi oldu. İlk yarıda topu yere indirmekte ve pas yapmakta zorlanan Gültepe 26 ve 42’de çok net iki gol kaçırdı. 26’da Kadir, 42’de Onur golleri bulamadı. Onur’un pozisyonu çok netti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onur’un şutu sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

SAVAŞ DEMİR TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

İkinci yarıda beraberlik golünü bulmak isteyen Gültepe çok şanssız anlar yaşadı. 3 kez altı pastan top kaleye gönderemeyen Gültepe’de 71. dakikada Berkan’ın kafa vuruşunda top sol kale direğinin içine çarpıp kaleci Metin’in ellerine geldi. Son bölümde risk alan Gültepe kalesinde net pozisyonlar verdi. Uzunçiftlik Berkay ile 2, Emirhan ile de 1 net gol kaçırdı. Son bölümde bol için her şeyi yapan Uzunçiftlik, takım savunmasını çok iyi yapan Uzunçiftlik’in filelerini havalandıramadı ve sahipsiz, yalnız, taraftarsız, bir başına ayakta duran Uzunçiftlik adını finale yazdırarak yılın en anlamlı başarılardan birisine imza attı. Genç ve başarılı teknik adam Savaş Demir maçın ardından haklı tebrikleri kabul etti.

UZUNÇİFTLİKSPOR:1 İZMİT GÜLTEPESPOR:0

STAT: Vin-San

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan***, Cankut Gönenç***, Uğur Özdemir***

İZMİT GÜLTEPESPOR: Adem**, Bayram**, Celil**, Enes**, Berkan**, Soner***, Fırat? (Mutlu***), Onur***, Emre***, Volkan Çolaklar** (Batuhan**), Ali Sak**

UZUNÇİFTLİKSPOR: Metin***, Berkcan***, Fatih***, Erkin***, Kadir***, Süleyman***, Selçuk***, Fatih***, Berkay***, Batuhan***, Mustafa*** (Emirkan**)

GOL: Dk. 5 Batuhan

Bugün 11:54 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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