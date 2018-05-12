Minikler kupaları kaptı!

Turnuva boyunca centilmence mücadele ortaya koyan sporcular aldıkları kupa ve madalyalar ile büyük bir sevinç yaşadı.

ARUTAN: EN SAĞLIKLI YATIRIM

İlimizin başarılı spor adamlarından Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Onları spora ne kadar teşvik edersek, ne kadar enerjilerini spor sahalarında atmalarını sağlarsak ülkemiz adına en sağlıklı yatırımı yaparız. Tüm müsabakalarda özveri ile ter döken öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve görevli personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

MİNİKLER FUTBOL TURNUVASI SIRALAMASI

1.Dürdane Özdilek İlkokulu

2.Eşref Uslu İlkokulu

3.Özel Bahçeşehir İlkokulu

4.17 Ağustos İlkokulu