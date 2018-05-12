Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Karter (48) sacı çekip incelten makinenin merdanesine kolunu kaptırdı. Kolu kopan talihsiz işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan ağır yaralı haldeki Murat Karter, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kartepe Arslanbey’de ikamet eden Murat Karter’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abisi ile aynı fabrikada çalışan Karter’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Murat Karter’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e gönderildi.
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Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!
Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında kolunu merdaneye kaptırarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz