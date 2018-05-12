Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!

Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Karter (48) sacı çekip incelten makinenin merdanesine kolunu kaptırdı. Kolu kopan talihsiz işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan ağır yaralı haldeki Murat Karter, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kartepe Arslanbey’de ikamet eden Murat Karter’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abisi ile aynı fabrikada çalışan Karter’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Murat Karter’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e gönderildi.