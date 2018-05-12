Çöp fabrikası cinayet olur!

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, geçtiğimiz günlerde ilimize gelerek, Büyükşehir Belediyesi kurulacağı açıklanan katı atık bertaraf tesisinin yapılması düşünülen alanda incelemede bulundu. Durmuş’a inceleme gezisi sırasında CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Müzeyyen Topçu Tan ve komisyon üyeleri Mustafa Zengin ile Bülent Karagöz eşlik etti.

“MANTIĞI ANLAYAMIYORUZ”

Şükrü Durmuş, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve Akademik Meslek Odaları Birliği tarafından proje ile ilgili hazırlanan raporu inceledikten sonra konu hakkında bir kurul oluşturacaklarını, ardından hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. Durmuş, “Kuzey ormanları yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Ülkedeki tüm ormanlar sanki bir taarruz altında. Bu güzellikleri, insanlar için hayati önem taşıyan ormanları yok edecek mantığı anlamak mümkün değil” dedi.

“KİRALIK ORMANLAR ARTIYOR!

Yapılmak istenen çalışmanın halka ve ülkenin geleceğine ihanet olduğunu savunan Durmuş, “49 yıllığına orman alanlarını kiralayanlara, işgal ettikleri alanı 2 kat artırdılar. Bunun yanında istedikleri takdirde çok düşük bedellerle satın almalarının önünü açtılar. Örneğin Göcek sırtlarını bu yollarla kiralayanların iktidar partisine yakın kişiler olduğu biliniyor. Bu sadece binde birlik bir orandır. Yeni düzenleme ile Türkiye kıyılarının tamamı birilerine peşkeş çekiliyor. Alanda bulunan ağaçlar, bitki çeşitliliği, doğal hayat ve su havzasının yok edilmesi bir katliamdır” diye konuştu.

“BİZE PAHALIYA PATLAR”

CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Müzeyyen Topçu Tan ise doğanın hiç acımadan yok edildiğini, tekrar eski haline gelmesinin ise mümkün olmadığını dile getirdi. Doğanın kaybedildiğinde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını belirten Tan, “O zaman ah vah etmek fayda etmeyecek. Bu ormanları ve doğayı kaybetmenin ağır bedelleri var, bu bedelleri kent halkı ve çocuklarımız ödeyecek. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu değerlerimizi kaybetmek bize pahalıya patlayacak” diye konuştu.

“BİRLİK ÇOK ÇABALIYOR”

“Tüm gücümüzle bu katliamın önüne geçmek için çabalıyoruz” diyen Tan, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Şükrü bey ile birlikte alt yapıyı hazırlayıp hukuki süreci başlatmak ve belediyenin bu yanlış projesine dur demek bizim vatandaşlık görevimizdir. Torunlarımız için bir sorumluluktur. Kocaeli Akademik Odalar Birliği büyük çaba harcadı. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz.”

“CİNAYET İŞLEYECEKLER”

Komisyon üyesi Mustafa Zengin ise açıklamasında, tüm teknik kısımları ile birlikte bu bölgeye neden çöp fabrikası yapılmayacağını sendika başkanı Şükrü Durmuş’a anlattı. Zengin, “Kentin en akıllı insanları bir araya gelse ve çöp fabrikasını nereye yapalım diye düşünseler en son akıllarına gelecek yer burasıdır. Bu tam anlamıyla bir cinayettir” dedi.