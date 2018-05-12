MHP Kocaeli teşkilatından 23 yaşındaki Zeynep Adak, Gebze bölgesinden milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. 24 Haziran erken seçimleri için ev ev cumhur ittifakını anlatan aday adayı Zeynep Adak, özellikle genç seçmenden büyük destek buluyor. 15 Temmuz’dan 24 Haziran’a geçen süreci sahada anlattığını ifade eden aday adayı Adak, özellikle 18 yaşında ilk defa sandığa gidecek gençlerde MHP’ye karşı yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.
Bugün 13:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
MHP’nin hedefi gençler
MHP Kocaeli Milletvekili aday adayı 23 yaşındaki Zeynep Adak, ilk defa sandığa gidecek gençlerden yoğun destek alıyor. Adak, “Yaş 18, ilk oy MHP'ye” sloganı ile cumhur ittifakına sahada anlatıyor.
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Bugün 13:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz