MHP’nin hedefi gençler

MHP Kocaeli teşkilatından 23 yaşındaki Zeynep Adak, Gebze bölgesinden milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. 24 Haziran erken seçimleri için ev ev cumhur ittifakını anlatan aday adayı Zeynep Adak, özellikle genç seçmenden büyük destek buluyor. 15 Temmuz’dan 24 Haziran’a geçen süreci sahada anlattığını ifade eden aday adayı Adak, özellikle 18 yaşında ilk defa sandığa gidecek gençlerde MHP’ye karşı yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.