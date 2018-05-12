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SP’li gençler strateji belirledi

SP’nin il ve ilçe gençlik kolları yöneticileri, İl Karargâh Başkanı Av. Alaattin Çakmak’ın da katıldığı toplantıda yapılan çalışmalar ele alındı. Ayrıca gençlik teşkilatlarının seçim stratejisi de belirlendi.

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24 Haziran seçimleri öncesinde yoğun günler geçiren Saadet Partisi Kocaeli teşkilatlarında toplantılar devam ediyor. İl ve ilçelerdeki gençlik kolları yönetimlerinin katıldığı toplantıda seçim sürecinde yapılacak çalışmalar ele alındı. İl Gençlik Kolları Başkanı Latif Gökhan Durtaş, toplantıda yaptığı açıklamada, insanların gözünün Saadet Partisi’nde olduğunu dile getirdi.

“25 HAZİRAN BAYRAM OLACAK”

Durtaş, “Partimizin iktidar yürüyüşünde gençler olarak bizlere düşen her göreve hazırız. Heyecanımız partimizin bu seçimlerde elde edeceği başarının teminatıdır. 25 Haziran’ı bayram ilan edeceğiz” dedi.

“DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ GENÇLER OLACAK”

Durtaş’ın ardından konuşan İl Karargâh Başkanı Alaattin Çakmak ise, milli görüş davasında gençlerin ayrı bir önemi olduğuna değinerek, “Yeni bir seçim atmosferine girdik. Sizlerin heyecanı, bu seçimde elde edeceğimiz zaferi temin ediyor. Değişimi nasıl arzuladığınızı biliyorum. Değişimde öncü, gençler olacak” dedi. Konuşmaların akabinde, gençlik kollarının yapacağı seçim çalışmaları üzerinde duruldu.

Bugün 13:42 TSİ - Siyaset

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