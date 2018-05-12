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AKP Körfez’de köy temsilcileri atandı

AKP Körfez İlçe Teşkilatı, 16 köyde köy temsilcilerini belirledi. İlçe Başkanı Şener Söğüt, yetki belgelerini verirken, ‘rekor oy bekliyoruz’ diyerek hedefi yükseltti.

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24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren AKP Körfez İlçe yönetimi, parti içindeki yapılanma sürecini de tamamlama aşamasına geldi. Bu kapsamda ilçe teşkilatı, önceki gün köy temsilcilerini belirledi, yetki belgelerini kendilerine teslim etti. Sevindikli Köyü Konağı’nda gerçekleştirilen programa; AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Eryarsoy ve milletvekili aday adayı Orhan Tuna katıldı.

“SİSTEMLİ ÇALIŞIYORUZ”

Köy temsilcilerine yetki belgelerinin verildiği programda konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin Körfez’de temsil edilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün giderek güçlenen teşkilatımızın üye sayısı artıyor, bu artış da ne kadar sitemli çalıştığımızı da ortaya koyuyor” diye konuştu.

“DAHA GÜÇLÜ VE DAHA TEŞKİLATLI”

Konuşmasının devamında teşkilatlarının güçlü yapısına değinen Söğüt, “Belirlediğimiz köy temsilcilerimizin atamalarını yapıyoruz. Burada partimizi en iyi şekilde temsil edecek kişilersiniz. Köylerimizde daha güçlü ve daha teşkilatlı bir yapı oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. Mahalle ve köy temsilcilerimizi seçerek, vatandaşlarımızın bizlere daha rahat bir şekilde ulaşıp sıkıntılarını aktarabileceği bir sistem kurmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“ALDIĞIMIZ GÜÇLE SEÇİMLERE HAZIRIZ”

İlçe başkanı Şener Söğüt konuşmasını şöyle tamamladı: “Körfez halkımızdan ve parti üyelerimizden aldığımız güçle 24 Haziran genel seçimlerine ve 2019 yılındaki yerel seçimlere şimdiden hazır olduğumuzu gösteriyoruz.” Konuşmaların ardından köy temsilcilerine yetki belgeleri teslim edildi.

ATANAN KÖY TEMSİLCİLERİ

Hayati Döner              Alihocalar

Muammer Yavuz        Belen

Suat Tel                      Cuma

Raif Özbey                 Çıraklı

Hüsnü Kaçar              Dere

Mesut Yıldırım           Dikenli

İbrahim Ateş               Elmacık

Recep Atilla                Himmetli

Fatih Çakır                 Kalburcu

Sedat Karnıaçık          Karayakuplu

Yakup Çakal               Kutluca

Cevdet Açıkgöz         Naip

Cemal Atilla               Osmanlı

İsmail Yaman              Sevindikli

Şerif Ali Kaya            Sipahiler

Benami Döner            Şemsettin

Bugün 13:43 TSİ - Siyaset

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