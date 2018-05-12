AKP Körfez’de köy temsilcileri atandı

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren AKP Körfez İlçe yönetimi, parti içindeki yapılanma sürecini de tamamlama aşamasına geldi. Bu kapsamda ilçe teşkilatı, önceki gün köy temsilcilerini belirledi, yetki belgelerini kendilerine teslim etti. Sevindikli Köyü Konağı’nda gerçekleştirilen programa; AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Eryarsoy ve milletvekili aday adayı Orhan Tuna katıldı.

“SİSTEMLİ ÇALIŞIYORUZ”

Köy temsilcilerine yetki belgelerinin verildiği programda konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin Körfez’de temsil edilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün giderek güçlenen teşkilatımızın üye sayısı artıyor, bu artış da ne kadar sitemli çalıştığımızı da ortaya koyuyor” diye konuştu.

“DAHA GÜÇLÜ VE DAHA TEŞKİLATLI”

Konuşmasının devamında teşkilatlarının güçlü yapısına değinen Söğüt, “Belirlediğimiz köy temsilcilerimizin atamalarını yapıyoruz. Burada partimizi en iyi şekilde temsil edecek kişilersiniz. Köylerimizde daha güçlü ve daha teşkilatlı bir yapı oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. Mahalle ve köy temsilcilerimizi seçerek, vatandaşlarımızın bizlere daha rahat bir şekilde ulaşıp sıkıntılarını aktarabileceği bir sistem kurmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“ALDIĞIMIZ GÜÇLE SEÇİMLERE HAZIRIZ”

İlçe başkanı Şener Söğüt konuşmasını şöyle tamamladı: “Körfez halkımızdan ve parti üyelerimizden aldığımız güçle 24 Haziran genel seçimlerine ve 2019 yılındaki yerel seçimlere şimdiden hazır olduğumuzu gösteriyoruz.” Konuşmaların ardından köy temsilcilerine yetki belgeleri teslim edildi.

ATANAN KÖY TEMSİLCİLERİ

Hayati Döner Alihocalar

Muammer Yavuz Belen

Suat Tel Cuma

Raif Özbey Çıraklı

Hüsnü Kaçar Dere

Mesut Yıldırım Dikenli

İbrahim Ateş Elmacık

Recep Atilla Himmetli

Fatih Çakır Kalburcu

Sedat Karnıaçık Karayakuplu

Yakup Çakal Kutluca

Cevdet Açıkgöz Naip

Cemal Atilla Osmanlı

İsmail Yaman Sevindikli

Şerif Ali Kaya Sipahiler

Benami Döner Şemsettin