Olay, dün gece saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kasap A.A.'yı telefonla arayan bir kişi tehdit ederek para istedi. A.A.'nın para vermeyeceğini belirtmesi üzerine 2 kişi iş yerine geldi, sopalarla iş yerinin ve buzdolabının camlarını kırarak, içeride bulunan tezgaha ve masaya zarar verdi. 2 kişi daha sonra kaçtı. Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi A.A. telefonla arayan kişinin kendisinden para istediğini ve telefonunda kaydın bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kasap dükkanı talan edildi!
Körfez'de, kasap dükkanı sahibinden tehditle para isteyen kişiler, istedikleri parayı alamayınca iş yerinin camlarını kırarak kaçtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz