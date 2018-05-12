Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:29 TSİ )

Onur Ünlü: İzmit’te film çeksem konusu KOCAELİSPOR olurdu

İzmitli meşhur yönetmen Onur Ünlü, öğrencilerle bir araya geldi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor yöneticilerinden Efe Nalçacı’nın sahibi olduğu Coffee Burger Shop’ta gerçekleşen söyleşide Onur Ünlü “İzmit’te bir film çeksem konusu Kocaelispor olurdu” dedi.

KİMSE BANA ANLATAMAZ

Sinema gündemine dair sorulan soruları içtenlikle cevaplayan Onur Ünlü, İzmit’in melankolik bir kent olduğunu belirtti ve İzmit bambaşka bir kent. Hayatımın ilk 20 yılı burada geçti. Fuardan karşı tepelere baktığımda tepelerin üzerime üzerime geldiğini hissediyorum. O bulutlar falan… Ama o duyguya bayılıyorum. Burası olmadan da olmuyor çünkü İzmit melankolik bir kent. Bana kimse Kocaelispor’u anlatamaz. O’nun tarifini iyi yapabilirim. İzmit’te bir film çeksem sanıyorum ki konusu Kocaelispor olurdu” ifadelerine yer verdi. Ünlü’ye üzerinin adının yazıldığı Kocaelispor atkı hediye edildi.

Bugün 13:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yahya Kaptan ilk yılında finale kaldı! “3-2” mask
Yahya Kaptan ilk yılında finale kaldı! “3-2”
Salı akşamı kimseye söz vermeyin! mask
Salı akşamı kimseye söz vermeyin!
Bu işi el birliğiyle hallederiz! mask
Bu işi el birliğiyle hallederiz!
Nebil Uzun: Bu kez başaracağız! mask
Nebil Uzun: Bu kez başaracağız!
Emin Erol Sigorta, iddialı! mask
Emin Erol Sigorta, iddialı!
Minikler kupaları kaptı! mask
Minikler kupaları kaptı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz" mask
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz"
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı! mask
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak! mask
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak!
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu! mask
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu!
Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı... mask
Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı...
Körfezli Orhan, kansere yenildi mask
Körfezli Orhan, kansere yenildi

GALERİ

Fotoğrafçıların konuğu Hamzaoğlu oldu mask
Fotoğrafçıların konuğu Hamzaoğlu oldu
Onun için en büyük hediye "kızının iyileşmesi" mask
Onun için en büyük hediye "kızının iyileşmesi"
39’uncu Pişmaniye Balosu'nda hep birlikte göbek attılar mask
39’uncu Pişmaniye Balosu'nda hep birlikte göbek attılar
Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar mask
Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı? mask
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de mask
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL