Onur Ünlü: İzmit’te film çeksem konusu KOCAELİSPOR olurdu

Kocaelispor yöneticilerinden Efe Nalçacı’nın sahibi olduğu Coffee Burger Shop’ta gerçekleşen söyleşide Onur Ünlü “İzmit’te bir film çeksem konusu Kocaelispor olurdu” dedi.

KİMSE BANA ANLATAMAZ

Sinema gündemine dair sorulan soruları içtenlikle cevaplayan Onur Ünlü, İzmit’in melankolik bir kent olduğunu belirtti ve İzmit bambaşka bir kent. Hayatımın ilk 20 yılı burada geçti. Fuardan karşı tepelere baktığımda tepelerin üzerime üzerime geldiğini hissediyorum. O bulutlar falan… Ama o duyguya bayılıyorum. Burası olmadan da olmuyor çünkü İzmit melankolik bir kent. Bana kimse Kocaelispor’u anlatamaz. O’nun tarifini iyi yapabilirim. İzmit’te bir film çeksem sanıyorum ki konusu Kocaelispor olurdu” ifadelerine yer verdi. Ünlü’ye üzerinin adının yazıldığı Kocaelispor atkı hediye edildi.