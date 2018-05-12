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Bugün 13:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:08 TSİ )

Amatör maçta ortalık karıştı!

2. Amatör Lig Play-Off maçının ardından gerilimli anlar yaşandı.

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Uzunçiftlikspor ile İzmit Gültepespor takımları 2. Amatör Play-Off yarı final maçında karşılaştı. Vin-San’daki mücadelenin genelinde özellikle saha dışında gerilimli anlar yaşandı. Uzunçiftlikspor Batuhan’ın 5. dakikadaki kafa golü ile Gültepe’yi mağlup etti ve finalde Tavşancılspor’un rakibi oldu.

KOMİSER, MEMURU ŞİKAYET EDECEK

Maç boyunca küfürlerin edildiği Vin-San’daki maçın ardından saha dışı ve içi karıştı. Bir polisin, Gültepe’nin yedek kalecisini darp ettiği iddiası ile Gültepe tarafı polisten şikayetçi oldu. Polislerin amiri ise maç boyunca yaşanan her şeyi belirtir bir tutanak tuttu. Öte yandan Gültepe ekibinin bir futbolcusunun memur olduğu ve polislerle tartıştığı, komiserin ise futbolcunun çalıştığı yere gidip bu futbolcunun söylem ve eylemlerini anlatacağı belirtildi.

HAKEMLER 20 DAKİKA SAHADA KALDI

Uzunçiftlik takımının hiçbir taraftarının olmadığı maçta Hakem Oğuzhan Arslan, 89. dakikada yardımcılarını çağırdı ve bir süre Gültepelilerin sakinleşmesini bekledi. 2 dakikalık beklemenin ardından maça devam edildi. 6 dakikalık uzatma süresinde başka gol olmadı. Hakem Arslan ve yardımcıları saha içinde bekledi ve yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasına girebildi.

TEBRİK ETTİLER

Karşılaşmanın genelinde hakem Oğuzhan Arslan’ın takdir haklarını Uzunçiftlik tarafına kullandığını düşünen Gültepe tarafı Hakem Arslan ve Kıdemli Yardımcı Cankut Gönenç’e tepkiliydi. Olaylar yatıştıktan sonra Gültepe’de başkan ve teknik ekip Uzunçiftlik’i aldıkları galibiyetten ötürü tebrik ederken, Gültepe’nin tecrübeli futbolcularından Mutlu, Uzuçiftlik’in soyunma odasına girerek rakip futbolcuları tek tek kutladı, Uzunçiftlikspor Teknik Sorumlusu Savaş Demir’e sarıldı.

Bugün 13:59 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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