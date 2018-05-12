Salı akşamı kimseye söz vermeyin!

Uzunçiftlik, İzmit Gültepe’yi gerilimli maçın ardından 1-0 yenerken Vin-San’daki maçın tek golü Batuhan’dan geldi. Kağıtçı Stadı’nda Yarımcaspor ile İzmit Yahyakaptan takımları karşı karşıya geldi. İki takımın da kalecilerinin yıldızlaştığı maçın 90 ve 120 dakikası 0-0 berabere bitti. Penaltılara giden maçı 3-2 kazanan Yahyakaptan finale kaldı.
KAZANANLAR 1. AMATÖR LİG’E ÇIKACAK
Avni Kalkavan Stadı’ndaki Darıcaspor - Halıderespor arasındaki maç da hayli zorlu geçti. Halıdere karşılaşmayı 2-1 kazandı. Derince Stadı’nda Tavşanlıspor da Ulaşlı’yı 3-1 mağlup etmesini bildi. 15 Mayıs Salı günü iki müthiş final maçı oynanacak. Uzunçiftlik ile Tavşanlı finali Vin-San’da, Yahyakaptan - Halıdere finali ise Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Kazanan takımlar 1. Amatör Lig’e çıkacak.
2. Amatör Lig Yarı Final Maçları
Uzunçiftlik - İzmit Gültepe: 1-0
Tavşanlıspor – Ulaşlı: 3-1
Yahyakaptan - Yarımcaspor : 3-2 (P)
Halıdere – Darıcaspor: 2-1
2. Amatör Lig Final Programı
15 MAYIS - SALI
19.00Yahyakaptan – Halıdere – Kağıtçı
19.15: Uzunçiftlik – Tavşanlıspor – Vin-San
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz