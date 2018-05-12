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Azerbaycan’da İzmit Park

İzmit Belediyesi tarafından Azerbaycan’ın Nesime şehrine İzmit Parkı yaptırıldı. Düzenlenen açılışta konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Bu park bağlarımızı daha da güçlendirecektir” dedi

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İzmit Belediyesi tarafından Azerbaycan’ın Nesime şehrine park yaptırıldı. İzmit Belediyesi’nin kardeş şehri de olan Nesime’deki parka İzmit Parkı adı verildi. Azerbaycanlıların büyük ilgi gösterdiği açılışa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Nesime Valisi Asif Askerov, Nesimi Belediye Başkanı Nazım Qarahanov, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile İzmit Belediyesi’nden bir heyet katıldı.

“BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”

Türk ve Azarbeycan bayraklarıyla süslenen parkın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Oruç, “Hepinize İzmitlilerin ve belediye başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın selamını getirdim. İki devlet, tek millet olarak Türkiye ile Azarbeycan arasında çok sıkı kardeşlik bağları vardır. Bu park bu bağları daha da güçlendirecektir” dedi.

“KALBİMİZİN YARISI TÜRKİYE İÇİN ATIYOR”

Nesime Belediye Başkanı Nazım Qarahanov da “İzmit Belediye Başkanımıza, Türkiye’deki kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu güzel hizmetle bizleri çok mutlu ettiniz. Her zaman kalbimizin yarısı Türkiye için atmaktadır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından İzmit Park’ın açılışı gerçekleştirildi.

3 BİN 250 METREKARELİK ALAN

Yaklaşık 3 bin 250 metrekarelik bir alan üzerine yapılan İzmit Park’ta 2 adet kamelya, kondisyon aletleri, çocuk oyun gurubu, yürüyüş yolu, çeşme, piknik masaları ve banklar bulunuyor. Otomatik sulama sistemiyle aydınlatma sisteminin de yer aldığı park düzenlenen muhteşem bir törenle açıldı.

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