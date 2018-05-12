Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. “Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan biridir” diyen Başkan İsmail Baran, “Bir insan için hayat anne ile başlar. Sağlıklı bir toplumun yapı taşı annelerimizdir. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur kaynağıdır. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı çocuk ve gençliğin yetişmesi anne ve aile ortamına bağlıdır” şeklinde konuştu.
Bugün 14:21 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Baran: Annelerin hakkı asla ödenemez
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Anneler Günü’nü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Annelere olan gönül borcumuz hiçbir zaman ödenemez” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz