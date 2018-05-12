Baran: Annelerin hakkı asla ödenemez

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. “Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan biridir” diyen Başkan İsmail Baran, “Bir insan için hayat anne ile başlar. Sağlıklı bir toplumun yapı taşı annelerimizdir. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur kaynağıdır. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı çocuk ve gençliğin yetişmesi anne ve aile ortamına bağlıdır” şeklinde konuştu.