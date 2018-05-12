Doğan: Bizim için her gün anneler günüdür

Doğan mesajında, “Fedakârlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızın günü kutlu olsun. Böylesine değerli olan annelerimizi anmayı sadece bir günle sınırlı tutmak elbette mümkün değildir. Bizim için her gün anneler günüdür. Bütün annelerin gününü gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.