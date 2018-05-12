Doğan mesajında, “Fedakârlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızın günü kutlu olsun. Böylesine değerli olan annelerimizi anmayı sadece bir günle sınırlı tutmak elbette mümkün değildir. Bizim için her gün anneler günüdür. Bütün annelerin gününü gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:22 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Doğan: Bizim için her gün anneler günüdür
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Bugün 14:22 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz