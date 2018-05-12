Gönüllü Kültür Teşekkülleri İsrail’e tepki gösterdi

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek, Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70’inci yılını protesto etmek ve Fransa’da Kuran-ı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi lanetlemek için Fevziye Camii önünde toplandı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Basın açıklamasında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, AKP Milletvekili aday adayları Mahmut Civelek ve Halil İbrahim Keleşoğlu, AGD Şube Başkanı Kemal Halıcı ve çok sayıda platform üyesi yer aldı. Basın açıklamasını Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık yaptı.

“KUDÜS BİZİMDİR”

Yaşlık, “Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir” dedi.