Tarık Eryürek 9’uncu dönemine girdi

S.S. 127 No’lu Karamürsel İlçe Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi’nin genel kurulu Karamürsel’deki bir köftecide yapıldı. Ahmet Utaş’ın divan başkanlığında yapılan kongrede mevcut başkan Tarık Eryürek 13 üyeden, 13’nün de oyunu alarak 9’uncu kez kooperatif başkanlığına seçildi.
ÜYELER KATILDI
Kongreye Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Karamürsel ilçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Karamürsel’deki diğer kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
YÖNETİM KURULU
Tarık Eryürek
Tahir Altun
Hüseyin Özdemir
DENETİM KURULU
Mustafa Karakurt
Osman Akbütün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz