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Tarık Eryürek 9’uncu dönemine girdi

S.S. 127 No’lu Karamürsel İlçe Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi’nin genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Tarık Eryürek 9’uncu kez başkan seçildi.

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S.S. 127 No’lu Karamürsel İlçe Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi’nin genel kurulu Karamürsel’deki bir köftecide yapıldı. Ahmet Utaş’ın divan başkanlığında yapılan kongrede mevcut başkan Tarık Eryürek 13 üyeden, 13’nün de oyunu alarak 9’uncu kez kooperatif başkanlığına seçildi.

ÜYELER KATILDI

Kongreye Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Karamürsel ilçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Karamürsel’deki diğer kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

YÖNETİM KURULU

Tarık Eryürek

Tahir Altun

Hüseyin Özdemir

DENETİM KURULU

Mustafa Karakurt

Osman Akbütün

Bugün 14:24 TSİ - Gündem

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