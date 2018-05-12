Anneler Günü, Outlet Center İzmit’te yine eğlenceli etkinliklerle kutlanacak. Anneler, çocuklarıyla birlikte birbirinden eğlenceli yarışmalara katılacak ve yarışmalar sonunda Outlet Center İzmit’ten çok güzel hediyeler kazanabilecek. Bu gün akşam saatlerine kadar sürecek olan Outlet Center İzmit Anneler Günü etkinliklerinde; animatörler annelere çiçekler dağıtacak ve müzik grubu en güzel şarkıları anneler için seslendirecek. Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet’i Outlet Center İzmit, Anneler Günü coşkusunu paylaşmak için yarın sizleri bekliyor.
Bugün 14:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:28 TSİ )
Anneler yarın Outlet Center’da eğlenecek
Outlet Center İzmit yarın Anneler Günü’nü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlayacak.
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Bugün 14:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz