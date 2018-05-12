İzmitli futbolcunun Türkiye Kupası sevinci

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Akhisarspor’un başarılı İzmitli futbolcusu Eray Ataseven, çok gururlu olduğunu ifade etti. Diyarbakır’da oynanan final maçının ardından kupa sahibi olan Eray “Allah’ım sana şükürler olsun. Bekle bizi Avrupa” sözleri ile mutluluğunu dile getirdi. Öte yandan bir dönem Akhisar takımında forma giyen İzmitli golcü Emre Okur da Yeşil Siyahlı ekibi elde ettiği tarihi başarıdan dolayı kutladı.